Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Сбер» планирует создавать собственные дроны.
«Данная информация не соответствует действительности. При этом “Сбер” действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике», — сообщили в пресс-службе банка.