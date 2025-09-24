Ричмонд
Сбербанк опроверг информацию о выпуске собственных дронов

Сбербанк не планирует создавать собственные дроны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сбербанк не планирует создавать собственные дроны, при этом банк развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Сбер» планирует создавать собственные дроны.

«Данная информация не соответствует действительности. При этом “Сбер” действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике», — сообщили в пресс-службе банка.