Около 19 млн рублей выделят на оснащение ДК в Сальском районе Ростовской области

В Ростовской области около 19 млн рублей выделят на оснащение Дворца культуры имени Негребецкого в Сальском районе. Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба донского главы.
На запланированные средства собираются приобрести кресла для зрительного и кинозала, современную световую и звуковую аппаратуру, а также мебель для кружков и досуговых мероприятий.
К слову, капитальный ремонт в здании 1959 года постройки уже завершается, на его проведение ранее направили более полумиллиарда рублей из регионального бюджета.
Рабочие к этому моменту полностью обновили инженерные коммуникации, проложили центральную систему кондиционирования и вентиляции, отремонтировали фасад. Выполняются внутренняя отделка помещений и монтаж сцены в большом зале. Общая готовность объекта превышает 86%. Работы должны выполнить до конца года.
На технологическое присоединение ДК к электросетям из областного бюджета было дополнительно выделено более 7 млн рублей.
Сальский Дворец культуры является одним из важнейших культурных центров юго-восточной зоны области. В учреждении работает 50 культурно-досуговых объединений, где занимаются более 1700 человек.
Подпишись на нас в Telegram.