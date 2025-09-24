Сочинский гостиничный комплекс ускорит подготовку номеров к заселению

Оздоровительно-гостиничный комплекс «Лазурная Отель и Спа» в Сочи ускорит подготовку номеров к заселению гостей в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
В «Лазурная Отель и Спа» уже определили рабочую группу из числа опытных сотрудников, которые начнут обучаться бережливым технологиям. В оздоровительно-гостиничном комплексе проведут анализ, который поможет выявить узкие места в производственном процессе и разработать инструкции для сотрудников с последовательностью действий на каждом этапе.
«Внедрение бережливых инструментов в работу здравниц — это не просто модернизация процессов, а структурная трансформация самого подхода к управлению курортным бизнесом региона. Мы видим на практике, что оптимизация внутренних процедур позволяет представителям туристической отрасли быстрее адаптироваться к меняющимся ожиданиям гостей и сезонной нагрузке, сохраняя высокое качество обслуживания. Когда такие решения становятся отраслевым стандартом, выигрывает не только каждый отдельный отель, но и экономика края», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.