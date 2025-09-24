Сочинский гостиничный комплекс ускорит подготовку номеров к заселению

«Внедрение бережливых инструментов в работу здравниц — это не просто модернизация процессов, а структурная трансформация самого подхода к управлению курортным бизнесом региона. Мы видим на практике, что оптимизация внутренних процедур позволяет представителям туристической отрасли быстрее адаптироваться к меняющимся ожиданиям гостей и сезонной нагрузке, сохраняя высокое качество обслуживания. Когда такие решения становятся отраслевым стандартом, выигрывает не только каждый отдельный отель, но и экономика края», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.