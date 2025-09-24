Ричмонд
Стало известно, где отключат свет с 25 по 30 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» — «Самарские РС» неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

25.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

25.09.2025 года с 08−00 до 18−00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Елховка.

25.09.2025 года с 11−00 до 16−00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка.

25.09.2025 года с 10−00 до 16−30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Советская).

26.09.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Набережная, ул. Менжинского);

26.09.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Менжинский;

26.09.2025 с 10−00 до 16−30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Советская).

26.09.2025 года с 07−00 до 16−00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Бузбаш.

29.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).

29.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Волжский район:

ст. мастрюково ЖГИЗ (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная).

30.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).

30.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Волжский район:

ст. мастрюково ЖГИЗ (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная).

30.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал «Россети Волга» — «Самарские РС» приносит извинения за временные неудобства.