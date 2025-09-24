Стало известно, где отключат свет с 25 по 30 сентября

25.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).
25.09.2025 года с 08−00 до 18−00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Н. Елховка.
25.09.2025 года с 11−00 до 16−00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Кабановка.
25.09.2025 года с 10−00 до 16−30 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Советская).
26.09.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Набережная, ул. Менжинского);
26.09.2025 года с 10−00 до 16−00 (местного времени):
Ставропольский район:
п. Менжинский;
26.09.2025 с 10−00 до 16−30 (местного времени):
Безенчукский район:
п. г. т. Безенчук (ул. Советская).
26.09.2025 года с 07−00 до 16−00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Бузбаш.
29.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Волжский район:
п. Власть Труда (ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Зеленая, ул. Лучистая, ул. Ясная, ул. Солнечная, ул. Новая).
29.09.2025 года с 10−00 до 15−00 (местного времени):
Волжский район:
ст. мастрюково ЖГИЗ (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Подгорная).
