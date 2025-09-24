Ограничения были введены рано утром 24 сентября и продлились около полутора часов. В этот период три самолета направились на запасные аэродромы, из которых три уже вернулись в Сочи. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, однако последствия введенных ограничений влияют на расписание, и авиакомпании прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального графика.
Пассажиров задержанных рейсов обслуживают представители авиакомпаний, которые оказывают необходимую помощь и информируют о ситуации. В терминале аэропорта ситуация спокойная, массовых скоплений и очередей не зафиксировано, что подтверждают в пресс-службе воздушной гавани курорта.
В аэропорту Сочи задерживаются 35 рейсов, 3 отменены
В аэропорту Сочи продолжаются задержки рейсов после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. По данным пресс-службы аэропорта, 15 вылетов задерживаются на срок более двух часов. На прилет также фиксируется порядка 20 рейсов с опозданием, а три рейса были отменены.
