В аэропорту Сочи задерживаются 35 рейсов, 3 отменены

Ограничения были введены рано утром 24 сентября и продлились около полутора часов. В этот период три самолета направились на запасные аэродромы, из которых три уже вернулись в Сочи. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, однако последствия введенных ограничений влияют на расписание, и авиакомпании прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального графика.



Пассажиров задержанных рейсов обслуживают представители авиакомпаний, которые оказывают необходимую помощь и информируют о ситуации. В терминале аэропорта ситуация спокойная, массовых скоплений и очередей не зафиксировано, что подтверждают в пресс-службе воздушной гавани курорта.