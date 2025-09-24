Бастрыкин потребовал доклад об уфимке, пострадавшей после похода к косметологу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по факту оказания косметологических услуг ненадлежащего качества в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По данным СКР, местная жительница была вынуждена обратиться за медицинской помощью после проведения косметологической процедуры. По предварительным данным, косметолог ненадлежащим образом оказала услуги, что привело к ухудшению здоровья пациентки.
Организована доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад об установленных обстоятельствах.
