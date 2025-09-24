Строители оставили жителей омского микрорайона без воды и газа

На окраине Омска аварийные службы ликвидируют последствия повреждения коммуникаций. Их вызвала деятельность строительной техники компании «Догма». В результате инцидента в ЖК «Уютный» в Ленинском округе отключились водо- и газоснабжение. Такую информацию опубликовал 24 сентября телеграм-канал t.me/aomsk.
По данным местных жителей, сначала строители повредили водопроводные трубы при рытье котлована для нового жилого комплекса «Снегири». После восстановления системы произошла вторая авария — был задет подземный газопровод, что привело к утечке вещества. На месте работала пожарная машина и аварийщики. Представители горадминистрации подтвердили факт повреждения коммуникаций подрядчиком.
«Газ перекрыт, ремонтные бригады выполняют все необходимые мероприятия для устранения повреждения. Работы по восстановлению газоснабжения запланированы до конца дня 24.09», — сообщили в мэрии.
К моменту публикации подачу воды в дома микрорайона уже возобновили.
