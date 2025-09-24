Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строители оставили жителей омского микрорайона без воды и газа

Коммуникации на улице Архиепископа Сильвестра повредились из-за работы стройтехники.

Источник: Комсомольская правда

На окраине Омска аварийные службы ликвидируют последствия повреждения коммуникаций. Их вызвала деятельность строительной техники компании «Догма». В результате инцидента в ЖК «Уютный» в Ленинском округе отключились водо- и газоснабжение. Такую информацию опубликовал 24 сентября телеграм-канал t.me/aomsk.

По данным местных жителей, сначала строители повредили водопроводные трубы при рытье котлована для нового жилого комплекса «Снегири». После восстановления системы произошла вторая авария — был задет подземный газопровод, что привело к утечке вещества. На месте работала пожарная машина и аварийщики. Представители горадминистрации подтвердили факт повреждения коммуникаций подрядчиком.

«Газ перекрыт, ремонтные бригады выполняют все необходимые мероприятия для устранения повреждения. Работы по восстановлению газоснабжения запланированы до конца дня 24.09», — сообщили в мэрии.

К моменту публикации подачу воды в дома микрорайона уже возобновили.

Ранее «КП Омск» рассказала, что пациенту удалили новообразование размером с грецкий орех.