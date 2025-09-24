Строители оставили жителей омского микрорайона без воды и газа

По данным местных жителей, сначала строители повредили водопроводные трубы при рытье котлована для нового жилого комплекса «Снегири». После восстановления системы произошла вторая авария — был задет подземный газопровод, что привело к утечке вещества. На месте работала пожарная машина и аварийщики. Представители горадминистрации подтвердили факт повреждения коммуникаций подрядчиком.