Геологи ИГУ провели экскурсию для студентов и преподавателей Пекинского университета

Маршрут экскурсии, разработанный доктором геолого-минералогических наук, профессором Сергеем Рассказовым, кандидатом геолого-минералогических наук Сергеем Коваленко и кандидатом геолого-минералогических наук Сергеем Снопковым, проходил около ключевых геологических объектов побережья Байкала и Тункинской долины. Добираться до некоторых точек приходилось как на автомобилях, так и на катерах. Помимо экскурсии состоялись мастер-классы по изучению магматических и метаморфических пород докембрия и нижнего палеозоя на берегу Байкала, вулканических и осадочных пород кайнозоя в Тункинской рифтовой долине, а также рифейских карбонатов на мысах Большой Кадильный и Малый Кадильный.