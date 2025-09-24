Геологи ИГУ провели экскурсию для студентов и преподавателей Пекинского университета

Геологический факультет Иркутского государственного университета провел масштабную международную образовательную экскурсию для делегации из 25 студентов и преподавателей Пекинского университета (Китай). Недельная полевая школа-практика стала важным шагом в развитии академического сотрудничества между двумя вузами.
Маршрут экскурсии, разработанный доктором геолого-минералогических наук, профессором Сергеем Рассказовым, кандидатом геолого-минералогических наук Сергеем Коваленко и кандидатом геолого-минералогических наук Сергеем Снопковым, проходил около ключевых геологических объектов побережья Байкала и Тункинской долины. Добираться до некоторых точек приходилось как на автомобилях, так и на катерах. Помимо экскурсии состоялись мастер-классы по изучению магматических и метаморфических пород докембрия и нижнего палеозоя на берегу Байкала, вулканических и осадочных пород кайнозоя в Тункинской рифтовой долине, а также рифейских карбонатов на мысах Большой Кадильный и Малый Кадильный.
Главная особенность экскурсии — интеграция науки в живой образовательный процесс, — отметил один из руководителей экскурсии Сергей Рассказов. — Студенты и преподаватели Пекинского университета — глубоко заинтересованные и подготовленные участники, с высоким уровнем знаний по теме и способностью легко улавливать ключевые моменты. Это обеспечило высокий уровень понимания материала, несмотря на двойной перевод с русского на английский и с английского на китайский.
В заключительный день визита делегацию из Пекина приняли проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ кандидат биологических наук Денис Аксенов-Грибанов и декан геологического факультета кандидат геолого-минералогических наук, доцент Светлана Примина.
Важным итогом встречи стало обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества. Стороны наметили варианты взаимодействия, включая организацию академических обменов для студентов-геологов, проработку совместных научных тем и возможность создания российско-китайского научного центра на базе двух университетов.