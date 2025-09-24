Ричмонд
Роскосмос: дублер первого космонавта Беларуси Василевской Ленкова полетит на орбиту, как ранее предлагал Путину Лукашенко

Дублер Василевской Ленкова полетит на МКС, как предложил Путину Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Еще одна белоруска полетит в космос, пишет ТАСС.

Так, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, Россия и Беларусь рассматривают вопрос отправки второй белорусской женщины-космонавта на орбиту.

Напомним, первый космонавт Беларуси Марина Василевская полетела на МКС 23 марта 2024 года. Здесь «Комсомолка» собрала топ фактов о Марине Василевской, первой белоруске, которая готовится покорить космос. И еще не так давно первый космонавт Беларуси Марина Василевская высказалась о новом полете в космос.

Однако сейчас стало известно, что второй женщиной-космонавтом Беларуси может стать ее дублер — Анастасия Ленкова.

— Сейчас обсуждаем вопрос по отправке Анастасии Ленковой на орбиту, — прокомментировал Баканов.

Он пояснил, что для полета второй белоруски на МКС на данный момент решается ряд моментов. А также указал на важность реализации подобного проекта.

— Для нас очень важно в рамках Союзного государства обеспечить реализацию такого проекта, — подытожил глава Роскосмоса.

К слову, ранее Лукашенко предложил Путину отправить в космос Ленкову — дублера Василевской.

И мы писали, что дублер первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской врач Анастасия Ленкова хочет провести первую хирургическую операцию в космосе.

Тем временем таможня Беларуси сообщила, что будет происходить на границе, когда Польша откроет погранпункты.

