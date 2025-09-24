В Петропавловске-Камчатском стартовал V Конгресс молодых ученых

Пятый конгресс молодых ученых проходит с 24 по 26 сентября в Петропавловске-Камчатском в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Институте развития образования Камчатского края.
В мероприятии примут участие свыше 100 человек — ученые ведущих университетов страны, а также представители органов власти, Минобрнауки РФ, МЧС, Управления Президента РФ по научно-образовательной политике и бизнеса. В рамках конгресса пройдут научные, просветительские и образовательные сессии. В проектном треке будет организована работа в группах по трем направлениям, посвященным каменным лавинам, методам прогнозирования цунами и системе сейсмического мониторинга.
«Большая честь для нас — принимать столь значимое мероприятие. Камчатка является уникальной природной лабораторией, где силы природы проявляются особенно ярко. Исследования в области вулканологии, сейсмологии и изучения цунами жизненно важны для безопасности наших жителей и устойчивого развития региона. Особенно важно, что участие принимают молодые ученые — именно им предстоит находить решения для глобальных и региональных вызовов», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.