В Петропавловске-Камчатском стартовал V Конгресс молодых ученых

«Большая честь для нас — принимать столь значимое мероприятие. Камчатка является уникальной природной лабораторией, где силы природы проявляются особенно ярко. Исследования в области вулканологии, сейсмологии и изучения цунами жизненно важны для безопасности наших жителей и устойчивого развития региона. Особенно важно, что участие принимают молодые ученые — именно им предстоит находить решения для глобальных и региональных вызовов», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.