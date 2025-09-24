Разработан протокол для квантовых вычислений, ускоряющий поиск решений

«Представьте: вы стоите на горе и пытаетесь спуститься к самой низкой точке. Высота указывает, как далеко вы от цели. На пути встречается множество мелких ям и впадин и в них можно легко застрять, так и не добравшись до цели. Наш метод похож на то, как если бы ямы засыпали песком. Он заполняет мелкие впадины, выравнивая поверхность, и путь становится проще: мы больше не задерживаемся и можем двигаться дальше», — пояснил старший научный сотрудник НИТУ МИСИС Никита Немков, чьи слова приводит пресс-служба вуза.