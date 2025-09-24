Ричмонд
В Ростовской области в районе Шахт перекроют участок трассы М-4 «Дон»

В районе Шахт перекроют полтора километра трассы М-4 «Дон» в обе стороны.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» планируется временное прекращение движения. Соответствующую информацию распространила пресс-служба донской полиции.

Ограничения затронут участок автомобильной дороги в районе города Шахты. Будут полностью перекрыты обе полосы движения на отрезке, где трасса проходит по мосту через железнодорожные пути. Протяженность участка с ограничением движения составит один километр в каждом направлении.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам. Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать для объезда альтернативные пути.

О точной дате и времени начала работ, а также о том, когда движение будет восстановлено, будет сообщено дополнительно.

