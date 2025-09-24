Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума одобрила проект о призыве на военную службу в течение года

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента.

Источник: © РИА Новости

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

Согласно законопроекту, в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законодательством Российской Федерации сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка граждан к местам прохождения военной службы.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Правительство России поддерживает инициативу при условии доработки ко второму чтению. В отзыве на законопроект отмечается, что с учетом разделения понятий призыва граждан на военную службу и отправки граждан, призванных на военную службу, к местам ее прохождения требуется внесение корреспондирующих изменений в пункт 1 статьи 26 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в части состава мероприятий призыва граждан на военную службу. −0-

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше