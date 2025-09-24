На Сахалине прошла образовательная программа для молодежи

«Мы запустили новый формат работы со школьниками, когда мы не просто делимся знаниями, а выстраиваем формат теории плюс практика, где со школьниками могут пообщаться эксперты индустрии, где ребята могут увидеть реальные кейсы, волнующие регион и, возможно, всю страну в целом. Самое главное — это возможность почувствовать свою значимость. Ведь мы посвятили форум столь важной теме, как цифровизация. Три дня были построены так, чтобы все 300 присутствующих на площадке поняли следующее: цифровизация на Сахалине — это мощный инструмент и важный фактор роста», — подчеркнул Антон Ким.