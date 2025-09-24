На Сахалине прошла образовательная программа для молодежи

Образовательная программа «Цифровая молодежь Сахалина» состоялась в Сахалинской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи региона.
Около 300 участников проходили тесты на нейропрофилирование и профессиональную ориентацию, познакомились с представителями цифровой сферы Сахалина, узнали про карьерное планирование и попробовали составить собственный профессиональный план. Программный директор форума Антон Ким отметил, что в первый день отраслевые эксперты рассказали ребятам о своей заинтересованности в молодых специалистах.
Во второй день дети участвовали в разработке идей для реальных региональных проектов. Третий день был посвящен вопросам карьеры и планирования будущего, ребята увидели пути формирования личного плана с точки зрения профессионального ориентирования. Участники получили готовые карьерные планы с четкими рекомендациями и необходимыми ресурсами, изучили основы программирования, графики, маркетинга и встретились с потенциальными работодателями.
«Мы запустили новый формат работы со школьниками, когда мы не просто делимся знаниями, а выстраиваем формат теории плюс практика, где со школьниками могут пообщаться эксперты индустрии, где ребята могут увидеть реальные кейсы, волнующие регион и, возможно, всю страну в целом. Самое главное — это возможность почувствовать свою значимость. Ведь мы посвятили форум столь важной теме, как цифровизация. Три дня были построены так, чтобы все 300 присутствующих на площадке поняли следующее: цифровизация на Сахалине — это мощный инструмент и важный фактор роста», — подчеркнул Антон Ким.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.