В Москве пройдет форум, посвященный инструментам оптимизации производства

Форум «Формула эффективности: технологии, кадры, процессы» состоится 30 сентября в Москве в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
«Форум станет первым крупным мероприятием в столице об инструментах повышения производительности труда для малого и среднего бизнеса, которые часто воспринимаются как применимые только в крупных компаниях. Но это не так. На форуме предприниматели получат готовые решения для оптимизации и познакомятся с современными системами управления, включая инструменты цифровизации на основе искусственного интеллекта и аналитики», — отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.
Участники узнают, какие подходы могут сделать малый и средний бизнес более продуктивным и прибыльным и как применять современные цифровые решения для повышения эффективности. Спикеры назовут конкретные инструменты и поделятся опытом внедрения принципов производительности труда. На мероприятии запланированы выступления экспертов из крупных отечественных компаний в TED-формате, тематические сессии и менторская гостиная, где предприниматели получат индивидуальные рекомендации по решению бизнес-задач.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.