В Москве пройдет форум, посвященный инструментам оптимизации производства

«Форум станет первым крупным мероприятием в столице об инструментах повышения производительности труда для малого и среднего бизнеса, которые часто воспринимаются как применимые только в крупных компаниях. Но это не так. На форуме предприниматели получат готовые решения для оптимизации и познакомятся с современными системами управления, включая инструменты цифровизации на основе искусственного интеллекта и аналитики», — отметила руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.