Лучшего водителя общественного транспорта выбрали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подведены итоги конкурса «Лучший водитель и кондуктор общественного транспорта-2025». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Победителем в главной номинации «Лучший водитель Нижнего Новгорода-2025» признана водитель электробуса Екатерина Расправина, в адрес которой поступила почти треть всех обращений. Пассажиры отмечали её высокий профессионализм и доброжелательность.
В номинации «Лучший кондуктор» победила Людмила Нужнина, работающая на автобусном маршруте № 26. Она, как и Екатерина Расправина, получит приз в размере 50 тысяч рублей. Также были выбраны лучшие в других номинациях: «Лучший водитель троллейбуса и электробуса» — Ирина Казарян, «Лучший водитель трамвая» — Александр Трапезников, «Лучший водитель автобуса» — Юрий Белов. Победители в этих номинациях получат по 25 тысяч рублей.
По словам заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Дениса Рябинина, значительный рост числа обращений в этом году говорит о доверии горожан к конкурсу.
