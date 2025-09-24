Лучшего водителя общественного транспорта выбрали в Нижнем Новгороде

В номинации «Лучший кондуктор» победила Людмила Нужнина, работающая на автобусном маршруте № 26. Она, как и Екатерина Расправина, получит приз в размере 50 тысяч рублей. Также были выбраны лучшие в других номинациях: «Лучший водитель троллейбуса и электробуса» — Ирина Казарян, «Лучший водитель трамвая» — Александр Трапезников, «Лучший водитель автобуса» — Юрий Белов. Победители в этих номинациях получат по 25 тысяч рублей.