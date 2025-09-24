Омский горсовет изменил порядок избрания мэра

Сегодня, 24 сентября, городской совет Омска утвердил изменения в устав города. Теперь депутаты будут выбирать мэра из тех кандидатур, которых предложит губернатором.
Спикер горсовета Владимир Корбут пояснил, что новшества потребовались для приведения устава в соответствие с федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». напомним, документ вступил в силу 19 июня 2025 года.
Для принятия поправок требовалось не менее 27 голосов депутатов. В ходе голосования за изменения проголосовал 31 депутат.
Также на заседании упразднили возможность отзыва населением депутата местного горсовета.
