Омский горсовет изменил порядок избрания мэра

Согласно поправкам в устав региона, определять градоначальника будет губернатор.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 сентября, городской совет Омска утвердил изменения в устав города. Теперь депутаты будут выбирать мэра из тех кандидатур, которых предложит губернатором.

Спикер горсовета Владимир Корбут пояснил, что новшества потребовались для приведения устава в соответствие с федеральным законом № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». напомним, документ вступил в силу 19 июня 2025 года.

Для принятия поправок требовалось не менее 27 голосов депутатов. В ходе голосования за изменения проголосовал 31 депутат.

Также на заседании упразднили возможность отзыва населением депутата местного горсовета.

Ранее мы писали об отсутствии газа в части Омска: трубы повредили строители.