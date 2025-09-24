Делегация Ростовской области приняла участие в фестивале в Луганске

Участниками семейного фестиваля дружбы народов, который состоялся в Луганске, стали представители Ростовской области в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
В рамках фестиваля прошли ярмарка национальностей, выставка подворий национально-культурных обществ региона, мастер-классы и концерт национальных творческих коллективов Луганской Народной Республики, Ростовской области и Москвы. Также состоялось заседание межрегионального круглого стола «Эффективное взаимодействие между региональными органами власти и национально-культурными объединениями в реализации государственной национальной политики».
«Семейный фестиваль дружбы народов стал уникальной площадкой для развития и популяризации семейных ценностей, народного творчества, сохранения уникальных культур, традиций и обычаев всех национальностей, проживающих в Российской Федерации», — отметил заместитель министра — начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и межнациональным отношениям Ростовской области Максим Даниленко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.