Новый троллейбус «Ольгерд» будет курсировать на нижегородском маршруте № 1

Транспорт оснащен кондиционером и разъемами для зарядки гаджетов.

Источник: Время

Новый троллейбус БКМ 32100D «Ольгерд» планируют пустить на маршрут № 1 (микрорайон «Седьмое небо» — станция Чаадаево) в тестовом режиме со второй половины завтрашнего дня, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.

Сейчас маршрут обслуживают два троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Ранее на нем же проходили тестовые испытания «Синара», «Авангард» и «Адмирал».

«Новый троллейбус прошел комплексную проверку техническими специалистами. Были выполнены все предусмотренные регламентом процедуры перед вводом троллейбуса в эксплуатацию и его выходом на линию», — рассказали в ЦРТС.

Модель «Ольгерд» оснащена кондиционером и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что еще три камеры начали фиксировать телефоны в руках водителей в Нижнем Новгороде.