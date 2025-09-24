Новый троллейбус «Ольгерд» будет курсировать на нижегородском маршруте № 1

Новый троллейбус БКМ 32100D «Ольгерд» планируют пустить на маршрут № 1 (микрорайон «Седьмое небо» — станция Чаадаево) в тестовом режиме со второй половины завтрашнего дня, сообщила специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.
Сейчас маршрут обслуживают два троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Ранее на нем же проходили тестовые испытания «Синара», «Авангард» и «Адмирал».
«Новый троллейбус прошел комплексную проверку техническими специалистами. Были выполнены все предусмотренные регламентом процедуры перед вводом троллейбуса в эксплуатацию и его выходом на линию», — рассказали в ЦРТС.
Модель «Ольгерд» оснащена кондиционером и USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств.
