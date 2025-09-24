Земли аэродрома выставили на торги почти за один миллион в Ростовской области

В Ростове-на-Дону выставили на торги право заключения договора аренды на земельные участки бывшего аэродрома «Центральный» в северно-западной части города. Об этом со ссылкой на правительство региона сообщает «Городской репортер».
Первый лот — участок площадью 2,7 тысячи квадратных метров, он предназначен для организации плоскостной автостоянки. Срок аренды составляет пять лет. Начальная цена установлена в размере 652,6 тысячи рублей. Обременения на участок отсутствуют.
Второй участок площадью в 12,5 тысячи квадратных метров можно использовать для производственной деятельности. Аренда предлагается на семь лет и четыре месяца. Стартовая стоимость — 303,8 тысячи рублей. Обременения также отсутствуют.
Прием заявок начался 23 сентября и продлится до 6 октября. Сами торги запланированы на 9 октября 2025 года. Шаг аукциона для первого участка составляет 19,5 тысячи рублей, для второго — 9,1 тысячи рублей.
