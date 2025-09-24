В Тюменском госуниверситете открылась выставка к 95-летию вуза

Выставка «Без пяти сто: 1930−2025», посвященная 95-летию Тюменского государственного университета (ТюмГУ), открылась в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в вузе.
В основу концепции выставки заложена эволюция образования в Тобольской губернии и Тюменской области. Представленные экспонаты отражают большой путь ТюмГУ, который он прошел от агропедагогического института до классического университета. Среди предметов выставки — фото, книги и документы. Часть экспозиции отражает жизнь вуза в годы Великой Отечественной войны.
Также представлены коллекции из Тобольского и Ишимского филиалов. Тематические витрины показывают достижения спортсменов, находки археологов и успехи ряда других специалистов. Завершают экспозицию программно-аппаратный комплекс контроля качества обработки рук медперсоналом, ИИ-персоны научно-образовательного проекта «Искусственный интеллект в высшем образовании», VR-полигон и VR-тренажер «Криминалистика». Выставка будет открыта до 31 октября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.