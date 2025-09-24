Конфискованный за пьяную езду внедорожник из Хабаровского края отправлен на СВО

В Хабаровском крае судебные приставы исполнили решение суда о конфискации автомобиля у жителя Амурска, который неоднократно управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Внедорожник был передан представителям Министерства обороны для отправки в зону специальной военной операции, где он будет использоваться российскими военнослужащими. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
История нарушителя началась три года назад, когда он приобрел автомобиль. Мужчина пренебрегал правилами дорожного движения и был остановлен сотрудниками ГАИ за управление транспортом в пьяном виде. В первый раз его привлекли к административной ответственности, выписав штраф и лишив водительских прав.
Но это не остановило автолюбителя, и он снова сел за руль в нетрезвом состоянии. На этот раз в его отношении возбудили уголовное дело. Суд, учитывая общественную опасность повторного нарушения, назначил наказание и принял решение конфисковать внедорожник в доход государства.
После поступления исполнительного документа судебные приставы разыскали и принудительно изъяли автомобиль, несмотря на нежелание владельца расставаться с машиной. Теперь конфискованный внедорожник передан военным и отправится на фронт, чтобы помочь бойцам.