Конфискованный за пьяную езду внедорожник из Хабаровского края отправлен на СВО

История нарушителя началась три года назад, когда он приобрел автомобиль. Мужчина пренебрегал правилами дорожного движения и был остановлен сотрудниками ГАИ за управление транспортом в пьяном виде. В первый раз его привлекли к административной ответственности, выписав штраф и лишив водительских прав.