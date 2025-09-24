В Ростове-на-Дону прошла фотовыставка, посвященная донорам

Ростов-на-Дону стал седьмым городом в регионе, где представлена фотовыставка. До этого с ней смогли познакомиться жители и гости Таганрога, Шахт, Миллерова, Белой Калитвы, Сальска и Волгодонска. Организаторы проекта — сообщество «Доноры Дона» — отметили, что это не просто просветительская инициатива. Через личные истории они хотят вдохновить людей на осознанный выбор, стать донорами и сдавать кровь регулярно.