В Ростове-на-Дону прошла фотовыставка, посвященная донорам

Уличная фотовыставка, посвященная донорам крови и костного мозга, проходила до 21 сентября в Ростове-на-Дону в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
На фотографиях были изображены жители региона, которые победили тяжелые болезни благодаря помощи доноров. На каждой фотографии был размещен QR-код, который ведет к полной истории героев. Гости и участники выставки могли также вступить в федеральный регистр доноров костного мозга и бесплатно отправить открытку «Донорство-на-Дону», лимитированную серию которых специально для проекта выпустила Почта России.
Ростов-на-Дону стал седьмым городом в регионе, где представлена фотовыставка. До этого с ней смогли познакомиться жители и гости Таганрога, Шахт, Миллерова, Белой Калитвы, Сальска и Волгодонска. Организаторы проекта — сообщество «Доноры Дона» — отметили, что это не просто просветительская инициатива. Через личные истории они хотят вдохновить людей на осознанный выбор, стать донорами и сдавать кровь регулярно.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.