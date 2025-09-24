30% — в охранной сфере: в Башкирии выявили 300 случаев нелегального трудоустройства

Особую озабоченность вызывает ситуация в сфере охранных услуг, где 30% от общего числа привлеченных к ответственности составляют частные охранные предприятия. Как отметила Ванскова, многие ЧОПы работают без трудовых договоров или заключают гражданско-правовые соглашения, хотя закон требует оформления охранников именно по трудовому договору. Среди нарушителей названы ООО ЧОО «Гарантия безопасности», обеспечивающее охрану Благовещенской ЦРБ, и ООО ЧОО «Атлант», работающее с детскими садами Ишимбая и Янаульского района.