30% — в охранной сфере: в Башкирии выявили 300 случаев нелегального трудоустройства

В Башкирии нелегальное трудоустройство чаще всего выявляют в охранной сфере.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 23 сентября, заместитель руководителя Государственной инспекции труда Башкирии Оксана Ванскова приняла участие в республиканском правительстве в заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

Чиновница доложила, что за восемь месяцев этого года более 300 работодателей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудовых отношений. Наибольшее количество нарушений выявлено в Уфе (120 случаев), далее следуют Октябрьский (18) и Благовещенск (11).

Особую озабоченность вызывает ситуация в сфере охранных услуг, где 30% от общего числа привлеченных к ответственности составляют частные охранные предприятия. Как отметила Ванскова, многие ЧОПы работают без трудовых договоров или заключают гражданско-правовые соглашения, хотя закон требует оформления охранников именно по трудовому договору. Среди нарушителей названы ООО ЧОО «Гарантия безопасности», обеспечивающее охрану Благовещенской ЦРБ, и ООО ЧОО «Атлант», работающее с детскими садами Ишимбая и Янаульского района.

Заместитель главы Гострудинспекции республики также сообщила, что за 2025-й по искам ГТИ в судебном порядке легализовали десять работников, пострадавших на производстве, четверо из которых — посмертно. Еще семь исков находятся в производстве судов.

Оксана Ванскова подчеркнула необходимость активизации совместной работы с муниципальными образованиями, отметив положительный опыт взаимодействия только с Учалинским районом. Ситуация с неформальной занятостью в республике, по словам чиновницы, продолжает оставаться напряженной.

