На главной улице в Листвянке обновили более 3,57 километра освещения

На улице Горького в Листвянке обновили более 3,57 километра освещения. Как сообщили КП-Иркктск в региональном правительстве, новая система освещения смонтирована на участке от причала ВСРП до колеса обозрения. Работы провели в рамках региональной государственной программы «Развитие дорожного хозяйства».