На главной улице в Листвянке обновили более 3,57 километра освещения

На улице Горького в Листвянке обновили более 3,57 километра освещения. Как сообщили КП-Иркктск в региональном правительстве, новая система освещения смонтирована на участке от причала ВСРП до колеса обозрения. Работы провели в рамках региональной государственной программы «Развитие дорожного хозяйства».
— Запуск освещения на главной улице — повысит безопасность пешеходов и автомобилистов, особенно в осенне-зимний период, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Специалисты установили 125 металлических опор со светодиодными светильниками. В прошлом году освещение обновили от остановки в поселке Никола до причала ВСРП в Листвянке.
Также в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» провели ремонт на самой улице. Там сделали недостающие тротуары и дополнительную полосу для парковки.