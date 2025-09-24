Ричмонд
На главной улице в Листвянке обновили более 3,57 километра освещения

Это повысит безопасность пешеходов и автомобилистов, особенно в осенне-зимний период.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На улице Горького в Листвянке обновили более 3,57 километра освещения. Как сообщили КП-Иркктск в региональном правительстве, новая система освещения смонтирована на участке от причала ВСРП до колеса обозрения. Работы провели в рамках региональной государственной программы «Развитие дорожного хозяйства».

— Запуск освещения на главной улице — повысит безопасность пешеходов и автомобилистов, особенно в осенне-зимний период, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Специалисты установили 125 металлических опор со светодиодными светильниками. В прошлом году освещение обновили от остановки в поселке Никола до причала ВСРП в Листвянке.

Также в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» провели ремонт на самой улице. Там сделали недостающие тротуары и дополнительную полосу для парковки.