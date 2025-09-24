Молодая жительница Челябинской области родила вторую двойню подряд

В первый раз Ирина стала мамой двойняшек четыре года назад, когда родила Вику и Ваню. А сейчас в их семье снова пополнение. Девочек, родившихся весом около двух килограммов, назвали Вероникой и Варварой. Сначала они провели время с мамой в больнице, чтобы набрать вес, а сейчас семья воссоединилась.