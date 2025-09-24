Молодая жительница Челябинской области родила вторую двойню подряд

В первый раз Ирина стала мамой двойняшек четыре года назад, когда родила Вику и Ваню. А сейчас в их семье снова пополнение. Девочек, родившихся весом около двух килограммов, назвали Вероникой и Варварой. Сначала они провели время с мамой в больнице, чтобы набрать вес, а сейчас семья воссоединилась.
Я уже на опыте, — поделился счастливый отец Максим с chel.aif.ru. — Когда детей на выписке в роддоме принесли, со мной ещё один отец свою двойню встречал. Боялся взять обоих одновременно в руки, а я легко — со старшими привык.
Семья проживает в двухкомнатной квартире бабушки Максима. Там они разместили детские кровати, как могли. Старших устроили на двухъярусной, а малышек — на двух поставленных впритык детских кроватках. Семья живёт дружно. Вика и Ваня помогают родителям купать и кормить маленьких сестричек.