Молодая жительница Челябинской области родила вторую двойню подряд

В доме Лысенковых вновь звучит радостный крик младенцев, наполняя пространство счастьем и волнением. Жительница Копейска Ирина Лысенкова во второй раз стала мамой двойняшек, и теперь в их семье появились две очаровательные девочки Вероника и Варвара. Рассказываем подробную историю о том, как молодая семья справляется с вызовами и радостями, которые приносит жизнь с двумя новорождёнными.

Источник: Pchela.News

В первый раз Ирина стала мамой двойняшек четыре года назад, когда родила Вику и Ваню. А сейчас в их семье снова пополнение. Девочек, родившихся весом около двух килограммов, назвали Вероникой и Варварой. Сначала они провели время с мамой в больнице, чтобы набрать вес, а сейчас семья воссоединилась.

Я уже на опыте, — поделился счастливый отец Максим с chel.aif.ru. — Когда детей на выписке в роддоме принесли, со мной ещё один отец свою двойню встречал. Боялся взять обоих одновременно в руки, а я легко — со старшими привык.

Семья проживает в двухкомнатной квартире бабушки Максима. Там они разместили детские кровати, как могли. Старших устроили на двухъярусной, а малышек — на двух поставленных впритык детских кроватках. Семья живёт дружно. Вика и Ваня помогают родителям купать и кормить маленьких сестричек.