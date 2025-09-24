Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков

«У нас кадровый дефицит есть, как и по всей стране, но мы принимаем меры, мы открыли в нашем университете медицинский институт. Вот уже три потока подряд госзаказ у нас — по 50 студентов уже учатся. Эффект немного отложенный, но уже через три года мы получим 50 наших первых специалистов для первичного звена», — проинформировал Кулагин в рамках X Юбилейной медицинской выставки «Здравоохранение. Крым 2025», которая проходит в Ялте.