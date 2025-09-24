Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. Первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин.

Источник: РИА "Новости"

«У нас кадровый дефицит есть, как и по всей стране, но мы принимаем меры, мы открыли в нашем университете медицинский институт. Вот уже три потока подряд госзаказ у нас — по 50 студентов уже учатся. Эффект немного отложенный, но уже через три года мы получим 50 наших первых специалистов для первичного звена», — проинформировал Кулагин в рамках X Юбилейной медицинской выставки «Здравоохранение. Крым 2025», которая проходит в Ялте.

Кроме того, по его словам, в Севастополь прибывают новые специалисты из других регионов, местные власти стимулируют их приток. А для решения проблемы нехватки водителей автомобилей скорой помощи принято решение о повышении им зарплат. Параллельно больницы и поликлиники города оснащают новым оборудованием.

«На сегодня инфраструктура развивается очень активно. За последние пять лет мы построили 23 новых объекта, закупили десятки тысяч единиц оборудования самого разного: это компьютерные и магнитно-резонансный томографы, аппараты УЗИ экспертного класса и многое другое. Даже есть уникальные приборы, которых нет на юге России», — подчеркнул он.

Укомплектованность медицинским персоналом государственных медицинских организаций Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками, составляет от 92 до 96%, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше