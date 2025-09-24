К Земле приближается яркая комета: когда ее можно будет увидеть в Омске

Омичи смогут увидеть одну из самых ярких и молодых комет. Ее открыли 3 января 2025 года. Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уже через 10−14 дней ее смогут увидеть любители наблюдений за звездным небом практически из любой точки России. В том числе и в Омске, поскольку ее яркость достигнет 5-й звездной величины.
На данный момент комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, которое сокращается на 5 миллионов километров ежедневно. Ожидается, что 3 октября она приблизится к Земле на 150 миллионов километров, а 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли — всего 90 миллионов километров.
Пик яркости кометы прогнозируется в конце октября — начале ноября, когда ее можно будет наблюдать невооруженным глазом.
Движение кометы происходит в сторону созвездия Большой Медведицы, которое хорошо видно с территории Омска. В середине октября ее можно будет наблюдать в простые оптические приборы, а к концу месяца, когда комета достигнет максимальной яркости, она переместится в созвездия Змеи и Змееносца, где ее можно будет увидеть после захода Солнца.
