К Земле приближается яркая комета: когда ее можно будет увидеть в Омске

Движение кометы происходит в сторону созвездия Большой Медведицы, которое хорошо видно с территории Омска. В середине октября ее можно будет наблюдать в простые оптические приборы, а к концу месяца, когда комета достигнет максимальной яркости, она переместится в созвездия Змеи и Змееносца, где ее можно будет увидеть после захода Солнца.