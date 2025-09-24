В Омске эвакуировали автомобиль-магазин с проспекта Комарова

Омские власти отправили на штрафстоянку легковой автомобиль, который использовали как нестационарный торговый объект на проспекте Комарова. Владелец организовал необычную схему: клиенты могли оплатить товар через банковское приложение или бросить монеты в приоткрытое окно автомобиля при отсутствии продавца. Об этом сообщил 24 сентября мэр Сергей Шелест.
Как отметили представители департамента контроля, подобные точки не гарантируют качество продукции. В данном случае речь шла о жидкости в емкостях без контроля безопасности. «Никто не отвечает и навещать клиентов в больницах после отравления парами тоже не будет», говорится в сообщении. Сейчас владельцу транспортного средства грозит штраф до 60 тысяч рублей по статье № 61.3 регионального КоАП.
С января 2025 года в Омске демонтировали 278 нестационарных торговых объектов, включая киоски, контейнеры и палатки. Все известные точки взяты на контроль, а для выявления новых власти будут устраивать рейды и мониторить информацию в социальных сетях.
