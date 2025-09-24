В Омске эвакуировали автомобиль-магазин с проспекта Комарова

Как отметили представители департамента контроля, подобные точки не гарантируют качество продукции. В данном случае речь шла о жидкости в емкостях без контроля безопасности. «Никто не отвечает и навещать клиентов в больницах после отравления парами тоже не будет», говорится в сообщении. Сейчас владельцу транспортного средства грозит штраф до 60 тысяч рублей по статье № 61.3 регионального КоАП.