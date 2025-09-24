Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

«Исковое заявление оставлено без движения», — сказали в суде.
Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой*» (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы «на свой счёт».
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.