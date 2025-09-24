Ричмонд
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Исковое заявление оставлено без движения», — сказали в суде.

Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению.

Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой*» (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы «на свой счёт».

По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.