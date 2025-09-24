Путин отметил укрепление института уполномоченных по правам человека

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Институт уполномоченных по правам человека в России активно укреплялся все последние годы, этому способствовало принятие закона о региональных уполномоченных, который расширил возможности для защиты прав и законных интересов россиян, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил в приветствии участникам Всероссийского совещания уполномоченных по правам человека. Обращение Путина в ходе мероприятия озвучил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«Отмечу, что все последние годы институт уполномоченных по правам человека активно укреплялся. Важным шагом в его развитии стало принятие в 2020 году федерального закона о региональных уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. Этот закон расширил возможности для защиты прав, свобод и законных интересов наших граждан», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что нынешняя встреча объединила уполномоченных по правам человека из всех регионов России, а также представителей органов власти, научных кругов, общественных организаций.
«Вам предстоит всесторонне обсудить актуальные профессиональные вопросы, обменяться опытом и законодательными наработками», — добавил президент.