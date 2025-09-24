Путин отметил укрепление института уполномоченных по правам человека

«Отмечу, что все последние годы институт уполномоченных по правам человека активно укреплялся. Важным шагом в его развитии стало принятие в 2020 году федерального закона о региональных уполномоченных по правам человека в Российской Федерации. Этот закон расширил возможности для защиты прав, свобод и законных интересов наших граждан», — подчеркнул Путин.