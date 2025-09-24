Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электрички в Крыму переходят на зимний режим работы

По зимнему расписанию электропоезда начнут курсировать с 29 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника пригородные электрички Крымского полуострова перейдут на зимний режим работы. Об этом проинформировали в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Так, с обновлением графика с 29 сентября 2025 года прекращают работу следующие пригородные поезда: № 7150/7149 сообщением Евпатория — Симферополь; № 6644/6643 Симферополь — Евпатория; № 6640 Евпатория — Соленое Озеро; № 6639 Соленое Озеро — Евпатория; № 6751 Владиславовка — Феодосия и № 6764 Феодосия — Владиславовка. Со 2 октября перестанут ездить пригородные поезда № 6756 и № 6757, соединяющие Айвазовскую — Владиславовку.

С обновленным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика.