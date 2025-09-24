Электрички в Крыму переходят на зимний режим работы

Так, с обновлением графика с 29 сентября 2025 года прекращают работу следующие пригородные поезда: № 7150/7149 сообщением Евпатория — Симферополь; № 6644/6643 Симферополь — Евпатория; № 6640 Евпатория — Соленое Озеро; № 6639 Соленое Озеро — Евпатория; № 6751 Владиславовка — Феодосия и № 6764 Феодосия — Владиславовка. Со 2 октября перестанут ездить пригородные поезда № 6756 и № 6757, соединяющие Айвазовскую — Владиславовку.