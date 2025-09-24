Ричмонд
Участок трассы М-4 под Шахтами открыли для проезда

Перекрытие дороги в обе стороны сняли на отрезке М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На участке трассы М-4 «Дон» под Шахтами открыли проезд для транспорта, сообщили в управлении Госавтоинспекции России по Ростовской области.

Напомним, 24 сентября движение временно перекрывали в обе стороны в районе 999 километра 500 метра автодороги. Водителей просили быть осторожными и выбирать альтернативные пути объезда.

Добавим, также к этой минуте стало известно об осложнении проезда на трассе в Аксайском районе региона. Очевидцы сообщили о ДТП, официальной информации пока нет.

