Пермская телебашня на два дня отключит пермяков от радио и телевещания

Через несколько дней, 2 октября с 09:00 до 18:00, Пермская телебашня приостановит трансляцию аналогового вещания телепрограммы «Суббота», с 09:00 до 17:00 — радиопрограмм «Лайк ФМ», «Радио Шансон» и «Комсомольская правда».