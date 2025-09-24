Пермская телебашня на два дня отключит пермяков от радио и телевещания

На главной телебашне Перми 29 сентября и 2 октября проведут плановые профилактические работы на передающих станциях краевой сети цифрового и аналогового вещания. На территории региона временно прекратят вещание все радиостанции.
Специалисты краевого радиотелевизионного передающего центра 29 сентября с 01:00 до 05:00 проведут настроечные работы с отключением оборудования радиопрограмм: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Шансон», «Радио Sputnik + Эхо М», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Книга», «Гордость», «Радио7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Relax FM», «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ» и «Орфей».
Через несколько дней, 2 октября с 09:00 до 18:00, Пермская телебашня приостановит трансляцию аналогового вещания телепрограммы «Суббота», с 09:00 до 17:00 — радиопрограмм «Лайк ФМ», «Радио Шансон» и «Комсомольская правда».
«Отключение телерадиовещания коснется Перми, Пермского, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского округов. Вещание пакетов цифровых программ РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться без перерывов», — дополнили в Пермском КРТПЦ.
Запланированные работы включат проверку антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств, электросилового и другого оборудования, а также измерения и настройку качественных показателей передающего оборудования.