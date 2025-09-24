Проспект Обуховской Обороны ограничат до весны: стартует строительство Ситцевого переулка

С 26 сентября 2025 года по 10 марта 2026 года для строительства Ситцевого переулка будет ограничено движение по проспекту Обуховской Обороны у Смоленского сада, сообщает 24 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Это затронет участок от переулка Ногина до Большого Смоленского проспекта.
Ситцевый переулок уже существовал в Петербурге раньше: с 1894 по 1964 годы он связывал проспект Обуховской Обороны с Перевозной набережной в створе улицы Ольминского. Название он получил от ситце-печатной фабрики. Однако при расширении промзоны переулок исчез с городских карт.
После строительства Ситцевый переулок станет частью развязки будущего Большого Смоленского моста через Неву. «Фонтанка» подробно рассказывала о планах по строительству переправы. Запустить по ней движение планируют в 2027 году. На строительство моста правительству Петербурга планируют выдать инфраструктурный кредит на 15 миллиардов рублей.