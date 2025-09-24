Проспект Обуховской Обороны ограничат до весны: стартует строительство Ситцевого переулка

Ситцевый переулок уже существовал в Петербурге раньше: с 1894 по 1964 годы он связывал проспект Обуховской Обороны с Перевозной набережной в створе улицы Ольминского. Название он получил от ситце-печатной фабрики. Однако при расширении промзоны переулок исчез с городских карт.