Минтруда назвало город Беларуси, где больше всего долгожителей

Стало известно, в каком городе Беларуси проживает больше всего долгожителей. Такие данные сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
В Минтруда рассказали, что всего в Беларуси живет более 41 тысячи пенсионеров, которым более 90 лет.
При этом больше всего долгожителей находятся в Минске — 7300 человек.
В гендерном плане в Беларуси женщин-долгожительниц больше, чем мужчин. Из 41 тысячи белорусских долгожителей — 85% именно женщины.
Также в Беларуси примерно 600 человек, которые уже отметили 100-летние юбилеи. Таких долгожителей тоже больше всего в Минске — 118.
