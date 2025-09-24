Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда назвало город Беларуси, где больше всего долгожителей

Назван город Беларуси с самым большим числом долгожителей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каком городе Беларуси проживает больше всего долгожителей. Такие данные сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В Минтруда рассказали, что всего в Беларуси живет более 41 тысячи пенсионеров, которым более 90 лет.

При этом больше всего долгожителей находятся в Минске — 7300 человек.

В гендерном плане в Беларуси женщин-долгожительниц больше, чем мужчин. Из 41 тысячи белорусских долгожителей — 85% именно женщины.

Также в Беларуси примерно 600 человек, которые уже отметили 100-летние юбилеи. Таких долгожителей тоже больше всего в Минске — 118.

Здесь мы писали о том, что Минтруда назвало количество долгожителей в Беларуси, которым 100 лет и больше.

Еще премьер Александр Турчин предупредил о повышении цен в Беларуси.

Также премьер-министр озвучил формулу справедливой цены в Беларуси. И сказал о повышении зарплат белорусов, заметив, что люди должны получать больше.