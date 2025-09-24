Сержант Марк Васильев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО. Бойца не стало в возрасте 28 лет. С 2014 года учился в колледже Иркутского филиала МГТУ ГА. Служил в Крыму, Симферополе — в морской пехоте. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
— В 2017 году он заключил военный контракт. За годы службы у военнослужащего Васильева были учебные и служебные командировки. А в ноябре 2024 года мужчина отправился в зону специальной военной операции, — прокомментировал глава района.
Сведения о сержанте Васильеве не поступали более полугода. И только 16 января 2025 года стало известно о его гибели. Администрация Эхирит-Булагатского района выразила соболезнования родителям, жене и детям погибшего.