Сержант Марк Васильев из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО. Бойца не стало в возрасте 28 лет. С 2014 года учился в колледже Иркутского филиала МГТУ ГА. Служил в Крыму, Симферополе — в морской пехоте. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Геннадий Осодоев.