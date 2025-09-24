У Капитолия в США установили статую Трампа и Эпштейна, держащихся за руки

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек. В его круг общения входили многие влиятельные политики, бизнесмены и даже члены королевских семей. В августе 2019 года, вскоре после ареста, Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере.