У Капитолия в США установили статую Трампа и Эпштейна, держащихся за руки

У Капитолия появилась скульптура Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна, держащихся за руки. Арт-объект сопровождает табличка, сообщающая об их «многолетней дружбе».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Бронзовая статуя, изображающая Дональда Трампа и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, держащихся за руки, была установлена напротив здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Инсталляция появилась на Капитолийском холме абсолютно легально. По данным издания, неизвестные авторы получили официальное разрешение от Службы национальных парков США, которое позволяет статуе находиться там до вечера воскресенья.

По информации WP, на табличке у подножия монумента размещена надпись: «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его “ближайшим другом” Джеффри Эпштейном».

Американский финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек. В его круг общения входили многие влиятельные политики, бизнесмены и даже члены королевских семей. В августе 2019 года, вскоре после ареста, Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере.

