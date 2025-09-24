В Казахстане завершается подготовка к отопительному сезону

«Подготовка к осенне-зимнему периоду находится на завершающей стадии. Уже начат отопительный сезон в Павлодарской области», — говорится в сообщении.
Также в ближайшие дни тепло появится в домах жителей Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областей. В остальных регионах отопление будет включено в установленные сроки. Об этом сообщил председатель комитета государственного энергетического надзора и контроля минэнерго Ержан Ертаев.
По данным ведомства, в 2025 году на электростанциях предусмотрен ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На сегодня завершены работы на шести энергоблоках, 29 котлах и 16 турбинах.
«По электрическим сетям запланирован ремонт 17 тыс. км и 420 подстанций. В настоящее время полностью завершены работы на 16 тыс. км линий и 373 подстанциях. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком», — сообщил Ертаев.
Кроме того, на топливных складах энергоисточников страны накоплено 5 млн тонн угля — это на 4% больше, чем годом ранее. В наличии также имеется 129 тыс. тонн мазута, что превышает прошлогодний показатель на 32%.
«На всех энергоисточниках имеется нормативный запас топлива», — добавил председатель комитета.
Для предстоящего отопительного сезона необходимо 7,7 млн тонн угля. На данный момент накоплено 4,4 млн тонн, поставки ведутся по утвержденному графику.