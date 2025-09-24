Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске депутаты не одобрили проект застройки исторического центра высотками

Разработчик проекта взял паузу для доработки после многочисленных замечаний депутатов Омского горсовета.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 сентября, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты обсудили планы застройки исторического центра города, вызвавшие острые споры. В рамках комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования не было принято единогласное решение о судьбе проекта застройки областного центра многоэтажками.

Как оказалось, далеко не все омичи готовы видеть в центре Омска высотки. Кроме того, с учетом особенности застройки центра, организовать социальную инфраструктуру, такую как детский сад и школу, невозможно. А если многоэтажка и будет построена, то остро встанет вопрос с загрузкой парковочных мест.

«Я хотел бы видеть в этой зоне фонтан или невысокие здания в стиле Любинского проспекта. Однако, если решение о застройке уже принято, я предлагаю вместе с администрацией города и инвестором найти компромиссные решения для социальных и транспортных вопросов», — отметил депутат Горсовета Сергей Дроздов.

Как стало известно, проект застройки исторического центра в районе ТЭЦ 1 пока находится в стадии доработки. После первого заседания рабочей группы к документации были высказаны многочисленные замечания, и разработчик взял паузу для их устранения.

Интересно, что против застройки исторического центра Омска также выступают общественники и члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Застройщиком территории выступает крупный уральский холдинг УГМК. Проект предполагает создание пешеходной улицы, которая станет продолжением улицы Карла Либкнехта и свяжет центр города с набережной реки Оми. Вдоль новой улицы планируется строительство двух кварталов девятиэтажек и двух тридцатиэтажных высоток. Также проект включает пешеходно-велосипедный мост через Омь в районе речного вокзала.