В Омске депутаты не одобрили проект застройки исторического центра высотками

Сегодня, 24 сентября, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты обсудили планы застройки исторического центра города, вызвавшие острые споры. В рамках комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования не было принято единогласное решение о судьбе проекта застройки областного центра многоэтажками.
Как оказалось, далеко не все омичи готовы видеть в центре Омска высотки. Кроме того, с учетом особенности застройки центра, организовать социальную инфраструктуру, такую как детский сад и школу, невозможно. А если многоэтажка и будет построена, то остро встанет вопрос с загрузкой парковочных мест.
«Я хотел бы видеть в этой зоне фонтан или невысокие здания в стиле Любинского проспекта. Однако, если решение о застройке уже принято, я предлагаю вместе с администрацией города и инвестором найти компромиссные решения для социальных и транспортных вопросов», — отметил депутат Горсовета Сергей Дроздов.
Как стало известно, проект застройки исторического центра в районе ТЭЦ 1 пока находится в стадии доработки. После первого заседания рабочей группы к документации были высказаны многочисленные замечания, и разработчик взял паузу для их устранения.
Интересно, что против застройки исторического центра Омска также выступают общественники и члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Застройщиком территории выступает крупный уральский холдинг УГМК. Проект предполагает создание пешеходной улицы, которая станет продолжением улицы Карла Либкнехта и свяжет центр города с набережной реки Оми. Вдоль новой улицы планируется строительство двух кварталов девятиэтажек и двух тридцатиэтажных высоток. Также проект включает пешеходно-велосипедный мост через Омь в районе речного вокзала.