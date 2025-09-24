В Омске депутаты не одобрили проект застройки исторического центра высотками

Как оказалось, далеко не все омичи готовы видеть в центре Омска высотки. Кроме того, с учетом особенности застройки центра, организовать социальную инфраструктуру, такую как детский сад и школу, невозможно. А если многоэтажка и будет построена, то остро встанет вопрос с загрузкой парковочных мест.