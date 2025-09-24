Мэрия Уфы: тепло в дома начнут подавать постепенно

«В этом году мы немного раньше запускаем отопительный сезон. Подписали постановление, с 25 сентября начинается. Но хочу напомнить горожанам, что одномоментно по кнопке отопление не запускается. В жилых домах тепло будет подключаться после пяти дней температуры ниже +8 градусов. Видим, что погода уже завтра готовит нам понижение», — сказал Ратмир Мавлиев.