Мэрия Уфы: тепло в дома начнут подавать постепенно

В Уфе с 25 сентября официально начинается отопительный сезон. Как ранее писал «Башинформ», мэр Ратмир Мавлиев подписал соответствующий указ. На оперативном совещании «Уфимская среда» глава администрации напомнил, что по нормативам тепло подается, когда на улице температура воздуха на протяжении пяти дней не поднимается выше +8 градусов. Поэтому батареи в квартирах начнут теплеть постепенно.

Источник: Башинформ

«В этом году мы немного раньше запускаем отопительный сезон. Подписали постановление, с 25 сентября начинается. Но хочу напомнить горожанам, что одномоментно по кнопке отопление не запускается. В жилых домах тепло будет подключаться после пяти дней температуры ниже +8 градусов. Видим, что погода уже завтра готовит нам понижение», — сказал Ратмир Мавлиев.

Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан доложил, что теплоснабжающие организации завершают заполнение систем химочищенной водой.

«Запуск тепла будет выходить на режим в течение последующей недели с момента начала отопительного сезона. Будем отрабатывать с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями скорейший запуск и появление тепла в домах», — сказал он.