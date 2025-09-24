В Югре после модернизации открылась Алябьевская сельская библиотека

Библиотеку в поселке Алябьевский Ханты-Мансийского автономного округа — Югры модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Советского района.
В здании полностью обновили интерьер и создали комфортные условия для всех граждан. Также учреждение оснастили современным оборудованием: многофункциональным печатным устройством, проектором и экраном для презентаций, магнитно-маркерными досками, микрофонами и фотоаппаратами, ноутбуками и VR-аппаратурой. Кроме того, в библиотечный фонд поступило 1,5 тысячи новых книг.
В обновленном здании планируют проводить различные мероприятия и организовывать образовательные программы, а также поддерживать творческие инициативы жителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.