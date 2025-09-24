Новый фельдшерский пункт открылся в поселке Мирном Томской области

«Открывая фельдшерско-акушерские пункты по всей области, мы создаем комфортные условия, чтобы жители получали качественную помощь, а медицинские работники трудились в современных кабинетах, оборудованных всем необходимым. Всего за время реализации нацпроекта в районах Томской области возведено 47 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий. До конца года также откроются новые врачебные амбулатории в микрорайоне Радонежский и в селе Турунтаево Томского района», — отметила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.