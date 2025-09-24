Новый фельдшерский пункт открылся в поселке Мирном Томской области

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) площадью более 127 кв. м построили в поселке Мирном Томской области. Объект возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В новом здании находятся смотровые для взрослых и детей, процедурный и прививочный кабинеты, санитарная комната, место ожидания приема, помещение для хранения лекарств, стерилизационная, а также зона отдыха для медработников. Для маломобильных пациентов установили пандус и специальные поручни.
Медпункт оснастили ингалятором, дефибриллятором, переносным электрокардиографом, кольпоскопом, а также приборами для анализа уровня холестерина, сахара и гемоглобина в крови. В новом ФАПе смогут получать помощь около 2 тыс. жителей поселков Мирный и Трубачево. Ежедневно прием ведут фельдшер и медсестра, а в выездном формате будут работать терапевт, педиатр и акушер-гинеколог.
«Открывая фельдшерско-акушерские пункты по всей области, мы создаем комфортные условия, чтобы жители получали качественную помощь, а медицинские работники трудились в современных кабинетах, оборудованных всем необходимым. Всего за время реализации нацпроекта в районах Томской области возведено 47 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий. До конца года также откроются новые врачебные амбулатории в микрорайоне Радонежский и в селе Турунтаево Томского района», — отметила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.