Уральский экс-министр ЖКХ дал показания на топ-менеджера «Облкоммунэнерго»

Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов дал показания на и.о. генерального директора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Артема Носкова, который стал фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере).
В уголовном деле Носкова экс-министр проходит свидетелем. Об этом сообщил следователь Роман Гаевских во время судебного заседания. 24 сентября Носкову избрали меру пресечения. Топ-менеджера отправили в СИЗО до 16 ноября.
— Подозреваемый имеет связи в криминальном мире и может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, — отметил следователь ГСУ Роман Гаевский.
Напомним, что в январе 2025 года Николай Смирнов по собственному желанию покинул пост министра энергетик и ЖКХ Свердловской области.
Спустя две недели Смирнова арестовали и 24 января отправили в СИЗО. Его обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Однако 15 июля суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.