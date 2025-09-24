Совфед денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

«Российская Федерация сохраняет свое участие в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, а также других универсальных документах в сфере защиты прав человека, прежде всего, Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года», — объяснили в комитете.