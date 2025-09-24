Ложные выплаты: омичка потеряла полмиллиона рублей в финансовой афере

В Омске возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере после многоходовой аферы. 28-летняя жительница Октябрьского округа лишилась 500 тысяч рублей. Она поверила обещаниям компенсации за деньги, потерянные в финансовой пирамиде 2020−2021 годов. Об этом рассказали в УМВД.
Летом 2025 года на телефон омички позвонил мужчина, представившийся специалистом по компенсационным выплатам. Он сообщил о якобы открытом за рубежом счете для возврата инвестиций потерпевшей. Затем в схему включился сообщник — «сотрудник банка из Индонезии». Он объяснил через переводчика, что для доступа к 92 тысячам долларов необходимо погасить долг мифического совладельца счета.
Женщина предоставила мошенникам паспортные данные и подписала фиктивные документы. Когда собственных средств не хватило, аферисты убедили ее взять кредит на 500 000 рублей, пообещав многократное возмещение. Деньги конвертировали в криптовалюту и перевели на указанный кошелек. Попытка повторить схему с новым «долгом» вызвала у сибирячки подозрения.
Сейчас полиция устанавливает личности преступников, использовавших легенду с международным переводом средств.
