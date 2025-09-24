Ложные выплаты: омичка потеряла полмиллиона рублей в финансовой афере

Летом 2025 года на телефон омички позвонил мужчина, представившийся специалистом по компенсационным выплатам. Он сообщил о якобы открытом за рубежом счете для возврата инвестиций потерпевшей. Затем в схему включился сообщник — «сотрудник банка из Индонезии». Он объяснил через переводчика, что для доступа к 92 тысячам долларов необходимо погасить долг мифического совладельца счета.