Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ложные выплаты: омичка потеряла полмиллиона рублей в финансовой афере

Мошенники представлялись банкирами-иностранцами и использовали языковой барьер для обмана.

Источник: Комсомольская правда

В Омске возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере после многоходовой аферы. 28-летняя жительница Октябрьского округа лишилась 500 тысяч рублей. Она поверила обещаниям компенсации за деньги, потерянные в финансовой пирамиде 2020−2021 годов. Об этом рассказали в УМВД.

Летом 2025 года на телефон омички позвонил мужчина, представившийся специалистом по компенсационным выплатам. Он сообщил о якобы открытом за рубежом счете для возврата инвестиций потерпевшей. Затем в схему включился сообщник — «сотрудник банка из Индонезии». Он объяснил через переводчика, что для доступа к 92 тысячам долларов необходимо погасить долг мифического совладельца счета.

Женщина предоставила мошенникам паспортные данные и подписала фиктивные документы. Когда собственных средств не хватило, аферисты убедили ее взять кредит на 500 000 рублей, пообещав многократное возмещение. Деньги конвертировали в криптовалюту и перевели на указанный кошелек. Попытка повторить схему с новым «долгом» вызвала у сибирячки подозрения.

Сейчас полиция устанавливает личности преступников, использовавших легенду с международным переводом средств.

Ранее «КП Омск» сообщила, что с проспекта Комарова эвакуировали автомобиль-магазин.