В Свердловской области открылась первая научная детская площадка

«Средний Урал всегда был индустриальным центром России, и научные исследования способствовали развитию технологий, новых производств и улучшению качества жизни жителей. Создание таких площадок — это инвестиция в будущее нашей области. Важно, чтобы наука была интересна детям с самого раннего возраста. Новый объект в Краснотурьинске — пример того, как образование и развлечение могут гармонично сочетаться, вдохновляя юных свердловчан на новые открытия и достижения», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.