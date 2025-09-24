В Свердловской области открылась первая научная детская площадка

Первая в Свердловской области научная детская площадка появилась в городском округе Краснотурьинск в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Пространство создано в ходе реконструкции средней школы № 2, сообщили в администрации округа.
Площадка состоит из двух игровых комплексов — «Научной станции» и «Солнечной системы». «Научная станция» предлагает детям в увлекательной форме познакомиться с основами астрономии, биологии, механики, математики и физики. Комплекс включает интерактивную панель «Созвездия», а также ростомер «Зоология», который позволяет детям сравнить их рост с размерами различных животных. Кроме того, там размещен информационный стенд о строении мышц человека. Комплекс «Солнечная система» представляет собой наглядную космическую модель.
«Средний Урал всегда был индустриальным центром России, и научные исследования способствовали развитию технологий, новых производств и улучшению качества жизни жителей. Создание таких площадок — это инвестиция в будущее нашей области. Важно, чтобы наука была интересна детям с самого раннего возраста. Новый объект в Краснотурьинске — пример того, как образование и развлечение могут гармонично сочетаться, вдохновляя юных свердловчан на новые открытия и достижения», — сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.