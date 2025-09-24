В Омском ГАУ прошел грандиозный День первокурсника

«Мы создаем все условия для того, чтобы вы могли развиваться в спорте, творчестве и общественной деятельности. Спасибо, что выбрали Омский ГАУ! Вы не пожалеете!», — отметила в приветственном слове ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор Оксана Шумакова.