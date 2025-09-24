В Омском ГАУ прошел грандиозный День первокурсника

23 сентября на стадионе Омского государственного аграрного университета состоялся масштабный культурно-спортивный фестиваль «День первокурсника» — одно из самых ожидаемых событий осени. Мероприятие собрало более тысячи участников, студентов, преподавателей и гостей.
«Мы создаем все условия для того, чтобы вы могли развиваться в спорте, творчестве и общественной деятельности. Спасибо, что выбрали Омский ГАУ! Вы не пожалеете!», — отметила в приветственном слове ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор Оксана Шумакова.
Фото: Омский ГАУ.
Программа фестиваля началась с торжественного парада команд первокурсников, символично освещенного ярким солнцем. Первый конкурс — дефиле, где участники представили костюмы, отражающие направления обучения своих факультетов, вызвал бурные аплодисменты. Жюри высоко оценило креативность участников.
Фото: Омский ГАУ.
На спортивных площадках разгорелись нешуточные страсти в турнирах по мини-футболу и волейболу. Особое внимание привлек флешмоб приседаний.
Первокурсники активно участвовали в интерактивных площадках, зарабатывая «агрорубли» за выполнение заданий. Здесь их ждали мастер-классы, фотозоны, лотереи и даже экологические акции. Например, волонтеры помогли ребятам создать поделки из пластиковых крышек.
Фото: Омский ГАУ.
Завершился праздник дискотекой с розыгрышем призов, в том числе самым активным участникам достался символ вуза крокодил Гоша. Особый приз получили первокурсники экономического факультета за самую многочисленную команду.