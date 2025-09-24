Как определить форму лица для идеальной прически и макияжа

По словам Ольги Эмбер, люди «пытаются втиснуть» свое лицо в одну четкую категорию: овал, круг, сердце… Но правда в том, что у большинства из нас — смешанные черты. Широкий лоб плюс заостренный подбородок — и вот человек уже решает: «Я квадрат». Хотя на деле это может быть скорее перевернутое сердце или просто овал с сильной челюстью.