Суд продлил задержание гендиректора «дочки» «Облкоммунэнерго»

Суд в Екатеринбурге продлил задержание гендиректора «ОТСК» Носкова на 72 часа.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» («ОТСК», «дочка» «Облкоммунэнерго») Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия.

«Ходатайство прокурора удовлетворить», — сказала судья.

Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.